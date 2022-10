Nvidia délance la GeForce 4080 12 Go

Au moment de dévoiler de la GeForce RTX 4090, les choses étaient claires : c'était la carte la plus grosse, la plus chère, et la plus puissante de la nouvelle génération de chez Nvidia . Les tests parus depuis quelques jours l'ont d'ailleurs confirmé : la carte est un monstre, avec des gains de performances en jeu montant sans forcer aux alentours de 70% par rapport à la 3090 Ti du peuple, des résultats à peu près jamais vus entre deux générations de cartes.On sentait bien en revanche qu'avec les deux modèles de 4080, il y avait une arnaque quelque part et que la différence ne se limitait pas à choisir entre un modèle à 16 Go de VRAM et un autre à 12. Et effectivement, en regardant les petites lignes, on voit bien que seule l'une des deux mérite de porter le nom de 4080. C'est ce qu'a fini par se dire Nvidia, qui a décidé de "délancer" (c'est notre traduction de leur "unlaunch", il n'y a pas qu'eux qui ont droit d'inventer des mots) la GeForce 4080 12 Go. L'annonce n'en dit pas beaucoup plus et ils se félicitent surtout qu'une fois de plus les gens fassent la queue pendant des heures pour mettre la main dès le premier jour sur du matos à 2000 balles. Malgré ça, on ne doute pas un seul instant que chez Nvidia, on va aller acheter quelques dizaines de flacons de Tipp-Ex pour remplacer tous les 8 par des 7 avant de revenir dans quelques semaines la bouche en coeur pour nous présenter la toute nouvelle GeForce RTX 4070. La seule question qui demeure, c'est de savoir si Nvidia aura prévu assez de blanco pour changer aussi le prix de cette "nouvelle" carte ou s'il restera aligné sur celui de la désormais défunte 4080 12 Go.