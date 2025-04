Nvidia annonce les 5060

5060 Ti : 4608 coeurs CUDA, 2,57 GHz en crête, 8/16 Go de GDDR7, 448 Go/s de bande passante mémoire, 180W

5060 : 3840 coeurs CUDA, 2,5 GHz en crête, 8 Go de GDDR7, 448 Go/s de bande passante mémoire, 150W

Si la domination d'Nvidia au niveau du nombre d'images par seconde se fait avec les cartes haut de gamme, c'est avec le milieu de gamme que le constructeur domine le marché. C'est bien simple : dans le top Steam , il faut attendre la huitième place pour trouver autre chose qu'une xx50 ou xx60. Au fond c'est logique : le 1080p reste la résolution de choix pour plus de la moitié des joueurs et une xx60 fait largement l'affaire.Nvidia vient d'annoncer la 5060 Ti et la 5060. Comme pour la 4060 Ti, la 5060 Ti est disponible en deux variantes : 8 et 16 Go de GDDR7. Voici les specs :Les 5060 Ti sortent aujourd'hui à $379/$429 (contre $399/$499 pour les 4060 Ti). La 5060 sortira en mai à $299 comme la 4060. On mettra la news à jour quand on aura les premiers tests et les prix en euros mais attendez-vous à douiller.