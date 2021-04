Numskull Presents 3 : le petit récap

Pandémie oblige, le petit éditeur Numskull Games a fait un peu comme tout le monde et a tenu son 3e Numskull Presents aujourd'hui sur YouTube dans un format minimaliste d'une douzaine de minutes. On s'est dit que c'était surtout l'occasion de voir de nouvelles images de l'adorable Clive 'N' Wrench , ce plateformer 3D dont on vous avait déjà fait la primeur lors d'une session streaming exclusive il y a deux ans tout pile. Mais les britanniques avaient plus d'un lapin dans leur chapeau.On y apprend par exemple le cameo de Throwzer, le serpent sournois de Yooka-Laylee qui viendra s'inviter dans Clive 'N' Wrench . Et si on a pas de date précise pour sa sortie, on sait déjà qu'il aura droit à une édition physique sur Switch. On a aussi pu découvrir deux nouveaux jeux à venir sur PC et consoles : tout d'abord Gearshifters , un shoot-em-up heavy metal avec des voitures de course qu'on avait déjà pu voir à l'EGX, du temps où on pouvait sortir de chez nous sans masque. Ca ne nous avait pas laissé un souvenir impérissable à l'époque et ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé entre temps.L'autre annonce du jour, c'est Treasures of the Aegean , un jeu d'action-aventure en 2D qui se déroule sur une île en monde ouvert. La DA façon BD Casterman fait son petit effet, et on nous parle de boucle temporelle qui se répète et de parkour. Forcément on se demande bien comment le tout va tenir en place. Réponse plus tard cette année.Enfin, en guise de rappel, l'éditeur nous a balancé des bandes-annonces pour Battle Axe qui sort demain sur PC, PS4 et Switch, Rogue Glitch qui termine son accès anticipé et passe en free2play aujourd'hui et Brigandine , le jeu de grand strategy à venir courant mai.