Nuclear Blaze va vous mettre le feu

Le nom de Sébastien Benard ne vous est sûrement pas inconnu : ce sympathique (on suppose) bordelais grand amateur de game jams a bossé sur Dead Cells , avant de quitter Motion Twin pour fonder son propre studio Deepnight Games . Il nous présente aujourd'hui son nouveau jeu : Nuclear Blaze Toujours dans le style "2D chatoyante à gros pixels" qu'il affectionne tant, il s'agira ici d'un jeu de plate-forme où l'on contrôle un petit pompier qui devra venir à bout d'un incendie dans un bâtiment en proie aux flammes. Contrairement à Dead Cells, il ne s'agira toutefois pas d'un rogue-like à la con, ce qui est une excellente nouvelle. Le jeu proposera également un "mode enfant" dédié pour que même les petits bambins de trois ans puissent profiter du jeu, beaucoup plus simple et avec plein de camions de pompiers partout, puisqu'il parait que les gamins aiment beaucoup ça.Le jeu arrivera sur PC uniquement pour l'instant le 18 octobre.