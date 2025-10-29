ACTU
Nova Roma est repoussé aux calendes grecques
Contrairement à ce que j'écrivais en 2023, ce n'est donc pas en 2024, mais potentiellement en 2026 que Nova Roma devrait sortir. On rappelle brièvement qu'il s'agit du nouveau jeu de Lion Shield et qu'il devrait prendre la digne succession de Kingdoms & Castles, le premier jeu du studio.
On va donc devoir attendre sagement le 22 janvier 2026 pour découvrir, mais en accès anticipé seulement et uniquement sur Steam, ce nouveau jeu de gestion de ville en low-poly.
