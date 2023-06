Loin des triples A et des salons plus ou moins fréquentés,à qui l'on doit le déjà très sympathique Kingdoms and Castles a dévoilé son nouveau jeu : Nova Roma . Pas de gros changements en vue puisqu'on retrouve les graphismes chatoyants agréables à l'oeil de cette simulation de construction de ville qui marchait deja bien dans Kingdoms and Castles. Il faudra malheureusement attendre 2024 pour pouvoir enfiler nos spartiates.