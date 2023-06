Nouvelle vieillerie en ray tracing : Descent

Les années 90 n'ont pas été avares en FPS devenus mythiques : Doom, Duke Nukem 3D, Dark Forces, Blood, Quake, Unreal, Half-Life... On vivait vraiment une époque bénie. Pourtant, il y a un jeu qu'on a un peu trop tendance à oublier : le Descent d' Interplay . Paru en 1995, il se distinguait de ses contemporains en nous faisant contrôler un petit vaisseau pouvant se déplacer dans toutes les directions (le fameux 6 Degrees of Freedom, ou 6DOF) au milieu de niveaux labyrinthiques. Accessoirement, il avait également tendance à vite coller la gerbe. Descent aura droit à quelques suites, et plus récemment à quelques successeurs (officiels ou officieux) mais globalement il n'aura jamais atteint la renommée d'autres titres qui nous laissaient les pieds solidement rivés au sol.Cette relative confidentialité n'a pourtant pas empêché une petite bande de nerds de l'université de Breda aux Pays-Bas de développer un mod (en réalité un fork du source port DXX Retro ) qui, comme pour Doom ou Half-Life, ajoute le support du ray tracing au jeu : reflets, ombres, illumination globale, tout y passe. Ca se récupère sur leur page GitHub et l'archive contient la version shareware du jeu. Si vous avez la version complète qui traine dans un coin, vous pourrez également récupérer ses fichiers pour les utiliser avec ce mod.