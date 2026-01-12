ACTU
Nouvelle balle pour Mario Tennis Fever
Petit retour sur la semaine dernière, où Nintendo a balancé une vidéo d’un peu plus de 5 minutes concernant Mario Tennis Fever, qui est toujours prévu pour le 12 février sur Switch 2. Pas de Nintendo Direct donc pour le jeu de Camelot Software Planning, mais ça n’en reste pas moins l’un des gros titres de ce début d’année pour Mario et ses potes.
Et mine de rien, cela fait un petit moment qu’on a pas eu un nouvel épisode de tennis à la sauce Nintendo, puisque Mario Tennis Aces sur Switch date tout de même de juin 2018. Du coup, qu’est-ce que l’on trouve de vraiment nouveau ?
On y trouve des raquettes frénétiques, qui permettent d’ajouter un peu de sel dans une partie. Chaque raquette possède un effet unique, comme mettre du feu sur le sol, ou au contraire, geler le sol, invoquer un ennemi, faire apparaître un double de soi, ou même traverser le terrain hyper vite, etc. Il y a de quoi faire, puisqu’il y a 30 raquettes différentes, donc 30 attaques différentes. On verra sur place si cela ne casse pas trop le jeu.
Pour le reste, ce Mario Tennis Fever se prend pour Mario Kart World, en ajoutant encore un peu plus de personnages. Cette fois-ci, c’est 38 sportifs et sportives qui peuvent débarquer sur le terrain. Notons aussi les modes tournoi, tours des épreuves, défi anneau, tennis forestier, tennis-flipper, usine à raquettes, tennis des prodiges (coucou Super Mario Bros. Wonder), mais surtout, un mode aventure !
Côté multijoueur, c’est comme d’habitude très complet chez Nintendo, avec du jeu jusqu’à 4 sur la même console, mais aussi chacun sur sa console en mode sans fil local, sans oublier le GameShare qui permet de partager le jeu via une Switch 2, sur d’autres consoles Switch 2 et Switch. Et évidemment, le mode en ligne sera aussi de la partie, avec des matchs classés ou non, etc.
Bref, c’est complet et plutôt agréable à l'œil, et tout cela sera accompagné d’une nouvelle paire de Joy-Con 2, en violet clair et vert clair.
