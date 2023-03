Nouveau remasters : LBA et LBA 2

Si vous avez autour des quarante ans, et à moins que vous ayez eu une enfance particulièrement malheureuse (par exemple avec des parents qui vous offrent une MegaDrive), vous avez très certainement connu Little Big Adventure et sa suite Little Big Adventure 2 . Porte-étendards du JV français des années 90, aux côté de titres comme Another World, Flashback ou Alone in the Dark, les titres du studio Adeline Software (derrière lequel on retrouve Frédérick Raynal, toujours dans les bons coups) ont laissé une empreinte indélébile sur toute une génération de joueurs, avec leurs graphismes enchanteurs et leur univers faussement neuneu.Presque trente ans plus tard, le tout petit studio 2.21 s'est monté, notamment autour de Didier Chanfray (l'autre papa de LBA), avec pour objectif d'offrir une suite aux aventures de Twinsen... avant finalement de partir sur un reboot de la série. Mais ça c'est pour plus tard : à plus court terme, le studio prévoit maintenant de sortir Twinsen's Little Big Adventure Remastered et Twinsen's Little Big Adventure 2 Remastered . Refontes complètes des jeux dans l'Unreal Engine 5, ils proposeront notamment des contrôles modernisés, ce qui ne sera vraiment pas du luxe. Visuellement, on ne sait pas trop quoi penser : les environnements reprennent évidemment la vue isométrique, mais dans lesquels évoluent maintenant des personnages au style beaucoup plus cartoon et cel-shadé qui détonnent quand même pas mal. On aura de toute façon l'occasion de se faire une opinion très bientôt, puisque les développeurs prévoient de sortir une démo pour le prochain Steam Next Fest en juin.