ACTU Nouveau remaster : Overcooked! All You Can Eat CBL il y a 12 min par email @CBL_Factor

On se demandait quel serait le premier studio à dégainer une compilation de jeux remasterisés pour la nouvelle génération. La réponse vient de tomber : c'est Team17. Le studio anglais va publier Overcooked! All You Can Eat sur PS5 et XSeX "prochainement". Toujours développé par Ghost Town Games, le jeu regroupera les deux opus ainsi que tout le DLC sorti et ajoutera un peu de contenu proposant au total 200 niveaux et 120 chefs. Le jeu offrira aussi des graphismes améliorés et le tout tournera en 4K@60FPS.



Pour les pas doués, il y aura un Assist Mode qui permettra de sauter des niveaux et de prendre son temps. Le multi sera cross-plateforme et une version PC n'a pas été mentionnée et on ignore si les joueurs qui ont déjà le ou les jeux sur PS4/XO disposeront d'une ristourne.