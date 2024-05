Nouveau jeu, Windstorm : The Legend of Khiimori

Habitués à travailler sur des simulations équestres tel Whisper: Le Début d’une Belle Amitié ou Whisper: Une Arrivée Inattendue , le développeur Aesir Interactive et son éditeur Mindscape avait fait un petit détour dans un tout autre registre avec Police Simulator: Patrol Officers . Finalement, ils reviennent à leur amour des chevaux avec Windstorm : The Legend of Khiimori Le jeu est toujours en développement, mais l’intention du studio est de vous faire gérer un camp nomade dans la Mongolie du XIIIᵉ siècle. Vous devrez apprivoiser, entraîner, croiser vos chevaux, mais aussi cartographier lors de votre exploration des paysages diversifiés tels de vastes steppes, des sommets enneigés ou le désert brûlant, pour vous permettre de mieux planifier vos itinéraires de livraisons.Windstorm : The Legend of Khiimori sortira normalement en accès anticipé sur Steam en septembre 2024.