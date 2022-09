Nouveau jeu : Wild Hearts (A EA Originals)

Il y a une quinzaine de jours, Electronic Arts nous annonçait un partenariat avec Koei Tecmo et le studio Omega Force , responsable entre autres des Dynasty Warriors , sous le label EA Originals. Comme d'habitude, c'était une annonce pour dire qu'ils allaient faire une annonce, c'est peut-être pour ça qu'aillant d'autres news à traiter, nous avions fait un petit passement de jambe en attendant du concret. Finalement, c'est aujourd'hui que la bande-annonce officielle de présentation de Wild Hearts , le nouveau jeu de cette fine équipe est arrivé, et on a de plus eu le droit à des informations toutes fraîches.Bon en réalité pas beaucoup . Pour le moment on sait juste que ce sera un jeu de chasse aux monstres, une sorte de Monster Hunter saupoudré un peu de Shadow of the Colossus , où l'on affrontera des kemonos qui peuvent aller du petit écureuil hybride au sosie d' Amaterasu , dans un monde fantastique inspiré du Japon féodal. Il sera possible de jouer avec deux amis, et même en cross-play. Tout roule alors ? Non pas vraiment, le titre comportera la taxe next-gen, et ce même sur ordinateur. Wild Hearts est ainsi attendu le 17 février 2023 pour 79,99€ sur PS5 et Xbox Series, et pour 69,99€ sur PC.Rendez-vous le 5 octobre 2022 pour une présentation détaillée du gameplay, si vous n'avez pas été refroidit par le prix. Oui, encore une annonce..