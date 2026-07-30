Logo Factornews texte
Connexion
Pour récupérer votre compte, veuillez saisir votre adresse email. Vous allez recevoir un email contenant une adresse pour récupérer votre compte.
Inscription
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'utilisation du site et de nous vendre votre âme pour un euro symbolique. Amusez vous, mais pliez vous à la charte.

Un Rédacteur Factornews vous demande :

ACTU

Nouveau jeu : Thimbleweed Park 2

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Death by Scrolling, le précédent jeu de Ron Gilbert, ne semble pas exactement soulever les foules donc ce bon vieux Ron revient à ce qu'il sait faire de mieux : le jeu d'aventure. Ron et son studio Terrible Toybox viennent donc d'annoncer Thimbleweed Park 2. Selon la page Steam, ce ne sera pas une suite (logique vu la fin du premier opus) ni un épisode 0. On retrouvera les mêmes personnages dans le même univers.

Ce sera un genre de whodunit, à savoir trouver le coupable d'un meutre (celui d'Edmund Mansion) et tout le monde est suspect. Ca sortira en 2028 et le Ron donnera des news sur son blog habituel. Je conseille le premier opus si vous ne l'avez pas encore fait. Il est à mon avis largement supérieur à Return To Monkey Island.
Rechercher sur Factornews
 
 