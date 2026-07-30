ACTU
Nouveau jeu : Thimbleweed Park 2
par CBL, email @CBL_Factor
Death by Scrolling, le précédent jeu de Ron Gilbert, ne semble pas exactement soulever les foules donc ce bon vieux Ron revient à ce qu'il sait faire de mieux : le jeu d'aventure. Ron et son studio Terrible Toybox viennent donc d'annoncer Thimbleweed Park 2. Selon la page Steam, ce ne sera pas une suite (logique vu la fin du premier opus) ni un épisode 0. On retrouvera les mêmes personnages dans le même univers.
Ce sera un genre de whodunit, à savoir trouver le coupable d'un meutre (celui d'Edmund Mansion) et tout le monde est suspect. Ca sortira en 2028 et le Ron donnera des news sur son blog habituel. Je conseille le premier opus si vous ne l'avez pas encore fait. Il est à mon avis largement supérieur à Return To Monkey Island.
Ce sera un genre de whodunit, à savoir trouver le coupable d'un meutre (celui d'Edmund Mansion) et tout le monde est suspect. Ca sortira en 2028 et le Ron donnera des news sur son blog habituel. Je conseille le premier opus si vous ne l'avez pas encore fait. Il est à mon avis largement supérieur à Return To Monkey Island.