Nouveau jeu : The Crew Motorfest

Fin 2006, le studio Eden Games offrait aux joueurs Test Drive Unlimited , nouvel épisode d'une franchise vieille comme le monde qui abandonnait les courses en ligne droite à flanc de montagne ou sur des circuits fermés, pour nous proposer de nous tirer la bourre en monde ouvert sur une reproduction fidèle de l'île d'O'ahu à Hawaii, au volant de voitures de luxe et de grosses motos.Pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? Déjà parce que TDU c'était super et qu'on n'y pense plus assez, mais surtout parce que Ubisoft vient d'annoncer The Crew Motorfest , troisième épisode de sa série de jeux de bagnoles en monde ouvert. Mais alors que les deux premiers faisaient dans la démesure en nous offrant l'intégralité du continent nord-américain, ce pas-The Crew 3 revoit clairement ses ambitions à la baisse en nous proposant un terrain de jeu qui se limitera à... l'île d'O'ahu à Hawaii. D'ailleurs, saviez-vous que le studio Ivory Tower , qui développe The Crew pour Ubisoft, est en grande parti composé d'anciens d'Eden Games ? Sacrée coïncidence, tout de même.À part ce nom, et un court trailer qui ne nous apprend pas grand chose (hormis que seules les voitures semblent être prévues pour cet épisode, pas de conneries d'avions et de bateaux, c'est toujours ça de gagné), Ubisoft n'a à peu près rien à dire sur son jeu si ce n'est qu'il sortira cette année sur PC, nouvelles consoles mais aussi vieilles consoles, que ça sera un jeu-service, et que vous pouvez déjà vous inscrire pour participer aux futures phases de test . Quant à ceux qui espéraient retrouver l'ambiance un peu chic et feutrée de Test Drive Unlimited, vous pouvez déjà faire une croix dessus : ici, on vient clairement pour rouler sur les plates-bandes de Forza Horizon, avec une ambiance de festival pleine de bruit, de fureur et de cotillons multicolores.