Nouveau jeu : Sunderfolk

On a totalement zappé l'annonce de Sunderfolk donc on va rattraper notre retard. Sunderfolk est le premier jeu de Secret Door Games, l'un des deux studios de Dreamhaven, la nouvelle boite de Mike Morhaime . A la tête de Secret Door se trouve Chris Sigaty, forcément un ancien de Blizzard mais aussi un fondu de jeux de plateau et particulièrement Gloomhaven et D&D. Il a voulu créer un jeu de plateau auquel on peut jouer sans passer 2H à expliquer les règles et ainsi est né Sunderfolk.C'est un JDR fortement axé combats dans lequel on contrôle une équipe d'animaux anthropomorphiques qui partent à l'aventure pour aller buter du streum et ramener des richesses à leur village. C'est pensé pour le co-op (jusqu'à) mais il y a un twist : le jeu en lui-même est affiché sur votre TV via votre PC ou console (Switch, PS5, Xbox Cerises) mais vous y jouez dans le canapé via une appli sur votre téléphone. L'appli sert à bouger son personnage et bien entendu à combattre via un système de cartes. L'appli sert aussi à faire des choses rigolotes comme nommer les éléments du jeu.Il y a aussi un maitre du jeu géré par l'IA et comme dans un vrai JDR papier, le MJ narre l'aventure et fait les voix de tous les PNJs. En anglais, ce sera Anjali Bhimani qui fera la voix (Symmetra dans Overwatch et Rampart dans Apex Legends). Le MJ peut aussi vous envoyer des messages privés pour vous donner la position d'un coffre par exemple. Libre à vous de partager l'info avec vos potes. Sunderfolk sortira en 2025 et vous pouvez vous inscrire à la beta fermée