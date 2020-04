Nouveau jeu : SIGNALIS

Développé par les deux Hambourgeois de rose-engine SIGNALIS est un survival horror se voulant hommage à l’âge d’or du genre. Au travers d’un trailer d’une courte minute, le duo étale son savoir-faire en matière d’esthétique, exposant un subtil mélange de pixel-art et de modèles low-poly.Le jeu nous mettra dans la synthépeau d’Elster, une technicienne Replika, qui tentera de survivre à l’indicible dans un monde de science-fiction retro-tech quelque peu hostile. Si l’influence japonaise saute aux yeux que ce soit par l’esthétisme ou le gameplay, la présence de références plus subtiles à Böcklin voire Lovecraft intrigue et témoigne d’inspirations variées et de bon aloi. Pas encore de date de sortie, mais les impatients peuvent d’ores et déjà le suivre sur Steam