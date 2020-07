Nouveau jeu : Shadow Warrior 3

S'il y a bien un truc qui me manque cette année, c'est l'absence de stand E3 Devolver Digital sous forme de campement gitan sur le parking du Hooters. Entre deux bières et quelques saucisses vegan, on y a découvert d'excellents jeux dont un certain Shadow Warrior en 2013 7 ans plus tard (!), Devolver Digital et Flying Wild Hog remettent le couvert en annonçant un troisième opus dans lequel Lo Wang et Orochi Zilla tenteront de capturer un dragon pour empêcher l'apocalypse. Au menu : des flingues, des sabres, un grappin et des combats ultra-nerveux. Flying Wild Hog présentera du gameplay du jeu lors du direct Devolver (11 Juillet à 21H sur Twitch) mais en attendant voici une première bande-annonce qui n'est pas sans rappeler un certain Deadpool. Les deux premiers opus sont en promo sur Steam et vous pouvez foncer car c'est du tout bon. Le premier est un FPS solo comme on en fait plus tandis que le second ajoute du co-op et une touche de RPG dans des niveaux ouverts.