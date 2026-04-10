ACTU
Nouveau jeu : Prove You're Human
par CBL, email @CBL_Factor
Un de mes gros coups de coeur de l'an passé était 1000xRESIST, premier jeu des canadiens de Sunset Visitor. S'il n'a rien de révolutionnaire niveau gameplay, les concepts qu'il touche et les thèmes qu'il aborde en font un jeu vraiment un peu qui est limite épuisant au niveau émotionnel. Bref, on attendait le prochain jeu de Sunset Visitor au tournant et il vient d'être annoncé.
Il s'appelle Prove You're Human et c'est à mi-chemin entre Severance et Ex Machina. On joue le rôle d'un double numérique d'une personne qui est envoyée dans un monde virtuel pour convaincre une IA qu'elle n'est pas humaine. A la fin de l'expérience, on doit décider si on fusionne avec son soit réel ou si on abandonne son soit virtuel. 1000xRESIST ne respirait pas exactement la joie de vivre mais Prove You're Human va taper directement dans l'horreur psychologique. Il n'y a pas de date de sortie mais on a hate. C'est publié par Black Tabby, les créateur de Slay The Princess et Scarlet Hollow.
Il s'appelle Prove You're Human et c'est à mi-chemin entre Severance et Ex Machina. On joue le rôle d'un double numérique d'une personne qui est envoyée dans un monde virtuel pour convaincre une IA qu'elle n'est pas humaine. A la fin de l'expérience, on doit décider si on fusionne avec son soit réel ou si on abandonne son soit virtuel. 1000xRESIST ne respirait pas exactement la joie de vivre mais Prove You're Human va taper directement dans l'horreur psychologique. Il n'y a pas de date de sortie mais on a hate. C'est publié par Black Tabby, les créateur de Slay The Princess et Scarlet Hollow.