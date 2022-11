Nouveau jeu : Project: The Perceiver

L'équipe de 17ZHE est un studio interne au développeur chinois Papergames Suzhou Nikki Co Ltd ), et ils sont en train de nous préparer un jeu d'action en monde ouvert multiplateforme, pour l'instant annoncé sur PC, PS4 et PS5. Le titre se nomme Project: The Perceiver , et comme vous le verrez dans la bande-annonce de sept minutes qui montre quand même pas mal de gameplay, on se place pendant la période Tianhu de la dynastie Xuantang dans un monde où le fantastique a toute sa place. On peut y admirer de magnifiques paysages, les campagnes fleuries de Chine accompagnés de beaux extraits de la bande originale qui crée une ambiance remarquable avec des plans parfois cinématographique rappelant l’œuvre d’Akira Kurosawa.Au programme, des affrontements et des duels au sabre, de la course sur les toits, où on sera plus proche d'un Sekiro: Shadows Die Twice que d'un Tenchu , mais quand même avec une pointe de Ghost of Tsushima . Nous n'avons pas de date de sortie annoncée, mais ça maintenant on a l'habitude et on préfère presque.