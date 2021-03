Nouveau jeu : Necromunda: Hired Gun

punk à cyberchien

(avant que vous posiez la question, la musique de cette bande-annonce n'est pas de __MaX__. Au passage c'est sa deuxième collaboration avec le studio après EYE. Vous pouvez écouter son travail ici.)

Petite précision importante : __MaX__, le codeur front-end de Factornews, est musicien et sound designer sur le jeu.Dans les ténèbres d'un lointain futur il n'y a que la guerre. Mais pour faire la guerre, il faut tout plein de choses : tanks, dreadnoughts, flingues... Ces choses sont construites sur des mondes-forge comme Necromunda. Sur ces mondes-forge, tout le monde bosse main dans la main pour le bien commun. je plaisante. Les riches se la coulent douce dans des tours d'ivoire tandis que les pauvres s'entretuent dans les égouts. Les gangs de brigands s'affrontent tout en faisant face à la maréchaussée, à des cultistes et à des esclavagistes.A la base, Necromunda est un jeu de plateau, un spin-off de Warhammer 40,000 adoré par les fans. Pour l'adapter en FPS, il fallait bien des fans parmi les fans et c'est donc Streum On Studio ( E.Y.E et Space Hulk Deathwing ) qui s'y est collé pour le compte de Focus. Le résultat s'appelle Necromunda: Hired Gun et la première bande-annonce vient de tomber. On aime beaucoup ce qu'on y voit : non seulement l'univers glauque semble magnifiquement retranscrit mais en plus ça bouge très bien.On jouera le rôle d'unEscher, un des gangs de Necromunda. Les Escher sont spécialisés dans le combat rapproché et l'esquive d'où le grappin et l'action frénétique. Accompagné de son fidèle clébard à moitié robot, on va jouer les chasseurs de prime et utiliser l'argent durement gagner pour améliorer son personnage et customiser son flingue, les Escher étant fans de modifications corporelles.Il est aussi question de courir sur les murs et on serait prêt à parier qu'on va débloquer tout un tas de compétences ajoutant des nouveaux mouvements. Et il ne faudra pas attendre longtemps pour voir ce que le jeu a dans le sac : Necromunda: Hired Gun sortira le 1er Juin sur PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One et Xbox Series X. En précommandant le jeu maintenant , le jeu est à moins de 35 euros. Ce sera un FPS purement solo et ça tourne à base d'Unreal Engine 4.