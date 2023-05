Nouveau jeu : Mortal Kombat 1

2023 sera donc l'année du choc des titans pour les amateurs de jeux de bagarre : on savait déjà que Street Fighter 6 allait arriver d'ici quelques semaines, et on apprend maintenant que quelques mois plus tard c'est le douzième épisode de la série Mortal Kombat qui arrivera sur nos machines, bien évidemment nommé Mortal Kombat 1 . Et non, il ne manque pas un chiffre à la fin, c'est juste que chez NetherRealm on aime bien être chiant.On n'en sait pas beaucoup plus à son sujet si ce n'est qu'il s'agit d'une sorte de soft reboot mais pas complètement, que les persos les plus emblématiques de la série (et leurs color swaps) seront évidemment de la partie, probablement avant que ça parte complètement en vrille et que s'ajoutent au roster Tintin et Krusty le Clown au bout de trois DLC, et que les mises à mort seront toujours aussi grand-guignolesques si on se base sur ce qu'on voit dans ce premier trailer garanti 0% ingame.Le jeu arrivera le 19 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Switch et les précommandes donnant accès à un personnage supplémentaire (Shang Tsung) ouvriront dès demain.