Nouveau jeu : Monaco 2

Sorti il y a près de 10 ans, le premier Monaco conserve une place chère dans nos coeurs et pas uniquement car la VF comporte les voix de certains de nos lecteurs . On ressort régulièrement le jeu de Pocketwatch Games histoire d'initier des amis de passage et il devrait tourner comme un charme sur Deck.Pocketwatch Games bosse sur une suite pour l'instant sobrement appelée Monaco 2 qui comportera deux changements majeurs : elle sera en 3D et les niveaux seront générés de manière procédurale. L'ajout de la troisième dimension permettra d'escalader les murs et de creuser des tunnels. Monaco 2 est publié par Humble Games et sortira à une date inconnue sur Steam et autres plateformes.