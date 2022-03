Nouveau jeu : Lego Bricktales

Les jeux Lego sont sympa mais ils ont souvent le même problème. Ils n'utilisent les Legos que pour l'univers mais pas pour ce qui rend les Legos vraiment fun : construire des trucs. Lego Bricktales va tenter de remédier à cela. Dans ce jeu de ClockStone (Bridge Constructor), on doit résoudre une série de puzzles consistant souvent à sauver des bonhommes Lego en construisant des véhicule improbables.Pour ce faire, on dispose d'un nombre limité de pièces à chaque niveau, probablement pas assez pour être trop facile mais suffisamment pour être créatif. Le tout donne une version zen/pacifiste de Besiege ou une version moderne de Banjo-Kazooie Nuts & Bolts . Et oui, il y aura un mode bac à sable. C'est Thunderful Publishing qui publie et ça sortira courant 2022 sur Steam et autres plateformes. Le style graphique rappelle un peu celui de Lego Builder's Journey mais en moins choupi.