ACTU
Nouveau jeu : HYPERFUNK
par CBL, email @CBL_Factor
Fatigués d'attendre que Sega sorte un nouveau Jet Set Radio, la Teamp Reptile s'est retroussé les manches et a sorti en 2023 l'excellent Bomb Rush Cyberfunk. Le gameplay était cool. La musique était cool. L'univers était cool. Et le fait que ça tourne à merveille sur Steam Deck était cool. Tout ça pour dire que la Team Reptile revient à la charge avec une suite ce qui tombe bien vu que Sega ne semble pas pressé pour son remake de JSR pseudo-annoncé il y a un an.
La suite s'appelle HYPERFUNK. L'Hyper est une sorte de surcouche virtuelle de notre monde réel (un peu comme le Wired de Serial Experiments Lain ?) qui modifie notre société en profondeur. Il semble qu'on peut se promener dans le monde réel et dans l'Hyper. La grosse nouveauté est que les batailles entre clans ne sont plus scriptées. On attaque et défend son territoire de manière dynamique tout en évitant les flics. Il y aura aussi du jeu en ligne avec du versus et du co-op. Ca sortira sur Steam et consoles dans un futur relativement proche.
