Nouveau jeu : Hyper Light Breaker

On ne chôme pas chez Heart Machine : à peine six mois après la sortie de Solar Ash , voilà qu'ils lèvent déjà le voile sur leur prochain jeu, Hyper Light Breaker . Comme son nom le laisse deviner, celui-ci se déroulera dans le même univers que leur premier titre Hyper Light Drifter . Contrairement à ce dernier en revanche, il abandonne la jolie 2D à gros pixels au profit d'une 3D assez sommaire mais tout aussi colorée.Le jeu proposera de vastes environnements à traverser à pied, en hoverboard ou enplaneur, seul ou en coop. C'est à peu près tout ce que l'on sait pour l'instant, mais on a encore du temps devant nous puisque le jeu n'arrivera en early access qu'au printemps 2023.