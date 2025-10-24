Logo Factornews texte
Nouveau jeu : Halo: Campaign Evolved

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
L'impossible va finir par arriver : Halo va arriver sur PlayStation. Les Halo Studios (nouveau nom de ​343 Industries) bosse sur un remake du premier Halo à la sauce UE5. Il sortira en 2026 sur Xbox Cerises, PC (Steam) et PS5 et bien évidemment dans le Game Pass.

Halo: Campaign Evolved de son petit nom proposera une campagne solo réimaginée avec trois nouvelles missions avec le Master Chief qui font office de préquelle. Ce sera jouable en co-op à deux en écran partagé ou à 4 en ligne mais la version PC est amputée du mode écran partagé. Il n'est pas question de multi en versus.

