Master Chief enlève son Slipspace

La licence Halo est intimement liée à la Xbox. Pendant la génération Xbox 360, la seule Xbox qui a fait jeu égal avec la Playstation, Microsoft a pondu pas moins de cinq jeux : Halo 3, Halo Reach, Halo ODST, Halo 4 et Halo Anniversary. Les deux derniers ont été développés par 343 Industries après que Bungie ait décidé de prendre son indépendance. 12 ans après Halo 4, les choses ne sont pas roses pour Halo. Le seul Halo des Xbox Cerises est un clone bancal de Far Cry conçu pour la Xbox One et 343 Industries a perdu pas mal de monde Du coup Microsoft a décidé de faire table rase . 343 Industries a changé de nom et s'appelle désormais Halo Studios et le moteur interne Slipspace Engine développé pour Halo Infinite va être abandonné au profit de l'Unreal Engine 5. Le moteur est déja utilisé par plein d'autres studios Microsoft : The Coalition pour Gears Of War: E-Day , Obsidian pour Avowed et Outer Worlds 2 , InXile pour Clockwork Revolution , The Initiative pour Perfect Dark , Compulsion Games pour South of Midnight et Undead Labs pour State of Decay 3 . Gag : aucun des jeux en question n'est sorti ce qui en dit long sur le bordel qui reigne au sein des Xbox Studios.Halo Studios bosse sur plusieurs jeux Halo et selon les rumeurs l'un d'entre eux serait encore un remaster/remake du premier Halo. Pour l'instant on n'a qu'une démo technique à se mettre sous la dent. A noter que le passage à l'UE5 facilite aussi la création de versions PS5...