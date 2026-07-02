ACTU
Nouveau jeu : Guns Of Eschaton
par CBL, email @CBL_Factor
Guns of Eschaton est décrit comme le premier "Souls-like FPS" et envoie le joueur affronter des forces démoniaques dans un genre de western steampunk apocalyptique avec ses six-coups et ses pouvoirs. En tout cas c'est ce que vend la bande-annonce et la page Steam du jeu. Cette dernière est pleine de phrases cultes comme : "Dieu a créé les hommes. Samuel Colt les rendu égaux." ou "il est question de cocaine utilisée comme remède médicinal à la fin du XIXème siècle".
Mais ce que le marketing met surtout en avant est que le directeur artistique était Viktor Antonov, qui nous a quittés l'an dernier. C'est limite un peu trop poussé en avant mais la patte du maître des environnements dystopiques est clairement là et visuellement c'est assez dingue. C'est développé par un nouveau studio chypriote appelé Eschatology Entertainment et ça sortira un jour sur PS5, Xbox Cerises et Steam. Ca se jouera seul ou en coop.
Mais ce que le marketing met surtout en avant est que le directeur artistique était Viktor Antonov, qui nous a quittés l'an dernier. C'est limite un peu trop poussé en avant mais la patte du maître des environnements dystopiques est clairement là et visuellement c'est assez dingue. C'est développé par un nouveau studio chypriote appelé Eschatology Entertainment et ça sortira un jour sur PS5, Xbox Cerises et Steam. Ca se jouera seul ou en coop.