Décès de Viktor Antonov

Parfois, il est nécessaire de vivre dans une dystopie pour en imaginer une autre. Viktor Antonov est né en 1972 à Sofia et a passé son enfance dans une Bulgarie sous la coupe de l'URSS. Après la chute du mur, il déménage à Paris pour commencer ses études à la Sorbonne puis part à Pasadena pour étudier au Art Center College of Design.Son premier boulot dans le JV est avec Xatrix Entertainment chez qui il travaillera sur Redneck Rampage et Kingpin. Il acquiert une renommée mondiale avec Half-Life 2 dont il est directeur artistique et la vision derrière City 17. Puis il part chez Arkane Studios pour imaginer une autre ville étouffante : Dunwall, le terrain de jeu de Dishonored. Par la suite il donnera un coup de main à MachineGames pour le design de Wolfenstein: The New Order puis sera consultant sur quelques gros jeux Bethesda comme Fallout 4, Doom et Prey. Pierre Gaultier avait fait une excellente interview de lui il y a quelques années où il revenait sur son oeuvre. C'est avec grande tristesse qu'on apprend qu'il est décédé ce mois-ci à 52 ans. ​