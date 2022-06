Nouveau jeu : Fallout 5

Dans une interview accordée à IGN , Todd Howard a lâché le morceau : oui, Bethesda bosse bien sur Fallout 5 . Ou plus exactement, Fallout 5 sera le jeu sur lequel bossera BGS après The Elder Scrolls VI . TES6 qui est actuellement à peine au stade de la pré-prod, et sur lequel le travail ne débutera vraiment qu'une fois Starfield sorti dans le courant de l'année prochaine. En clair, Fallout 5 n'arrivera pas avant 2030, et il est probable qu'à ce moment-là, on n'aura même pas besoin de jouer à Fallout 5 puisque nous vivrons déjà tous dans des abris au milieu d'un monde en ruines où la température dépassera les 75° les nuits d'hiver. Mais merci quand même pour cette info de première bourre, Todd.