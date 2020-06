ACTU Nouveau jeu : Crash Bandicoot 4: It’s About Time CBL il y a 1 h par email @CBL_Factor

Suite au succès de la Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (un remake des trois premiers Crash), Activision a décidé de financer le développement d'un quatrième opus des aventures de Crash. Appelé Crash Bandicoot 4: It’s About Time, il est développé par Toys For Bob qui avait développé Spyro : Reignited Trilogy, un remake des trois premiers Spyro.



Il est question de dimensions parallèles et de quatre masques donnant des pouvoirs à Crash comme la possibilité de marcher au plafond. Le reste semble assez classique avec de la plateforme 3D mais pas trop. Le tout sortira sur PS4 et Xbox One le 2 Octobre