Nouveau jeu : Balan Wonderworld

Yuji Naka a commencé chez Sega en tant que développeur et a bossé sur des jeux comme Phantasy Star et Sonic. Puis il est devenu producteur et a été en charge de hits comme Nights Into Dreams, Samba De Amigo, Phantasy Star Online, ChuChu Rocket! et tous les Sonic. Il a quitté Sega en 2006 pour fonder son studio, Prope, qui a développé une série de jeux mobile, Wii et 3DS probablement lucratifs mais profondément inintéressants.En Janvier 2018, il a rejoint Square Enix accompagné par Naoto Ohshima, le chara designer de Sonic. Au sein de Square ils ont créé la Balan Company (une division de Square) et développe Balan Wonderworld. Comment décrire le jeu ? Disons que Yuji et Naoto ont pris tout ce qu'ils aimaient dans leurs précédents jeux pour tenter de créer le jeu d'action-plateforme ultime. En changeant de costume, on obtient des nouveaux pouvoirs et il y a plus de 80 costumes à débloquer. Il est aussi question de 12 mondes différents et colorés. Ne vous laissez pas tromper par la mention Xbox sur la bande-annonce : Balan Wonderworld sortira en 2021 sur PS4, PS5, XO, XSeX, Switch et Steam