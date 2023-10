Nouveau jeu : The Thaumaturge

On savait que Fool's Theory travaillait sur un remake du premier opus de The Wicher , mais on n’était loin de se douter qu’ils étaient en même temps sur le développement d’un autre projet qui de plus sortira très bientôt. À l’édition, on retrouve d’ailleurs 11 bit studios dont on parlait récemment, et qui sont eux aussi sur plein de projets à la fois . Le jeu que nous allons présenter est un RPG en vue isométrique nommé The Thaumaturge . Non, on ne vous parle pas d’un DLC sorti pour le titre The Incredible Adventures of Van Helsing II mais d’une œuvre vidéoludique originale, qui reprend à sa sauce le thème de ces "faiseurs de miracles" avec une pointe d’ésotérisme plus que logique d’ailleurs.L’action se place en 1905 dans la métropole animée de Varsovie, et vous incarnerez Wiktor Szulski, qui possède le don de thaumaturgie familial. Cela lui permet de faire tout un tas de choses, comme lire les secrets cachés dans l'âme humaine, parler aux Ténèbres et parfois réussir à apprivoiser ces êtres invisibles à l’œil nu nommés les Salutors. On nous promet une narration où les choix impliqueront des conséquences à assumer, des combats tactiques, des enquêtes et la possibilité d’influencer et manipuler vos interlocuteurs. Tout cela enrobé dans un joli paquet cadeau à base d’Unreal Engine 5, qui rend relativement pas mal pour un jeu indépendant.Il vous est possible dès à présent de faire le prologue en démo sur la plateforme de Valve . The Thaumaturge est quant à lui attendu pour le 5 décembre sur Steam, GOG et Epic Games Store. Les versions PlayStation 5 et Xbox Series arriveront de leur côté en 2024.