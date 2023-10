11bit Studio trace sa route

Plus rien ne semble arrêter 11bit studios depuis leur succès avec Frospunk : ils viennent en effet non seulement de dévoiler les premières images de sa suite habilement nommée Frostpunk 2 mais aussi de communiquer un peu plus sur leur nouveau titre, The Alters , aperçu au PC Gaming Show de l'an dernier et qui promet lui aussi de remuer les codes établis. On va détailler un peu tout ça.Du coté de Frostpunk 2 , pas encore de trailer de gameplay en vue mais 6 captures d'écrans (visibles plus bas) qui viennent d'être divulguées et si elles semblent dans la lignée de ce qu'on peut attendre d'un suite au premire, l'UI semble avoir encore été épurée et les graphismes montrent des villes plus étendues et organiques que jamais. Evidemment les intrigues politiques sont toujours là elles aussi et les illustrations semblent encore plus léchées que celles de l'original. On a donc hâte de voir le résultat final qui devrait sortir l'an prochain sur Steam, Epic et Gog au moins dans un premier temps puis ensuite sur consoles.Pour The Alters , on a désormais une page Steam complète pour nous apprendre que le jeu sera un jeu de survie de construction de ville (oui, un survival city builder) et qu'on jourra un employé nommé Jan qui devra essayer de survivre en déplaçant son habitat-roue plus vite que le lever de soleil capable de le griller instantanément. Du coup on ne voit pas bien ce que viennent faire les autres lui venant du passé et de l'avenir ni comment tout cela va se jouer, mais c'est pour le moins intriguant. On va donc le surveiller du coin de l'oeil d'ici à ce qu'il sorte un jour sur PC, PS5 et Xbox cerises.