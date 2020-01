Nos régions ont du talent.

S'il est communément admis que ASTÉRIX & OBÉLIX XXL3 est le meilleur et plus beau jeu français de l’année, c’est néanmoins l’évident Tour de France 2019 qui nous a le plus enivré par son univers enchanteur. Tour de France 2019, qui est également, au côté de Pro Cycling Manager, probablement le jeu au game design le plus carré. En tout cas pour la France, car à l’étranger, qui peut faire face à l’excellence de Bee Simulator ou à l’originalité de Fifa 2020 ?Le traitement de l'eau d'un jeu est souvent un signe de son excellence visuelle.En tout cas, le SNJV ne s’y est pas trompé, car la sélection officielle du premier Pégases du jeux vidéo reflète, je cite, “la grande diversité de la production française et mondiale”. On espère juste que Jehanne Rousseau remporte un prix secondaire à défaut d’être sur le podium de tête au côté de Just Dance 2020.