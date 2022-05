Noclip déterre Ravenholm

À Factor, on aime bien les vidéos de Noclip , on aime les jeux Arkane , et on aime Half-Life 2 , et si un rédacteur vient prétendre le contraire dans les commentaires il sera licencié sur le champ. Du coup, quand Noclip sort une vidéo présentant du gameplay du Ravenholm sur lequel bossait Arkane pour le compte de Valve , on a un peu l'impression d'être le matin de Noël. Durant une heure, vous pourrez donc découvrir à quoi aurait pu ressembler ce spin-off de HL2 s'il n'avait pas été tué dans l'oeuf : c'est très brut de décoffrage, mais on peut quand même profiter de certains des nouveaux outils et mécaniques qu'Arkane prévoyait d'inclure dans son jeu, pour un résultat qui semblait vouloir donner un poil plus de liberté au joueur que les Half-Life made in Valve. Qui sait, peut-être qu'un jour Valve et Arkane se mettront d'accord pour distriibuer librement le contenu qu'on voit là pour que les joueurs s'amusent avec, ça rappellera la bonne époque du leak de la version 2003 de HL2, mais en plus légal.