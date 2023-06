No Man's Sky sur Mac

L' an dernier, Hello Games annonçait la sortie d'une version Mac et iPad de No Man's Sky . La version Mac vient de sortir et Steam Play oblige, vous pouvez la chopper gratuitement si vous avez la version PC sur Steam. Elle supporte les puces Intel mais aussi les puces Apple Silicon (M1 et M2) en natif. Il est de plus en plus clair qu'Apple va annoncer un casque de réalité virtuelle lundi. En plus d'avoir déposé le nom xrOS, Apple a invité pour la première fois les journalistes RoadToVR et UploadVR à sa conférence de développeurs. Le casque en question utilisera probablement la puce M2 donc on se demande si Hello Games ne bosserait pas sur une version de leur jeu pour ce nouveau casque, probablement poussé par un contrat juteux venant d'Apple cherchant à promouvoir son nouvel appareil.