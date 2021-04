No Man's Sky fait la quête

Hello Games a pensé aux joueurs qui aiment les bacs à sable mais pas trop en introduisant un nouveau mode de jeu pour No Man's Sky appelé Expéditions . Il s'agit ni plus ni moins d'un système de quêtes avec récompenses à la clé. Le but est aussi de réunir les joueurs plus facilement autour d'objectifs communs afin de se sentir moins seul dans la galaxie.Comme d''habitude, le tout est gratuit et accompagné d'améliorations mineures et de soldes sur toutes les plateformes. Ca devient dur de résister.