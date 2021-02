No Man's Sky : En bonne compagnie

No Man's Sky a été nominé dans la catégorie Labor Of Love pour les Steam Awards et a remporté le Game Award du Best Ongoing pour une raison simple : 4 ans et demi après sa sortie, Hello Games continue d'ajouter des choses à son jeu et ce, toujours via des mises à jour gratuites. On peut dire que Sean Murray, le boss d'Hello Games, est passé du statut de "Molyneux en puissance" à "Deuxième meilleur Murray au monde".Et les mises à jour continuent. La Companion Update vient de sortir et elle ajoute la possibilté d'avoir des animaux de compagnie. On peut interagir avec eux, leur donner des ordres, s'en servir de monture s'ils sont assez gros, les équiper avec des accessoires et des flingues et même leur faire pondre des oeufs. On peut ensuite vendre et acheter les oeufs afin de les coller dans un séquenceur génétique permettant de créer des animaux uniques. Voilà qui rappellera Creatures aux vieux cons dans mon genre. Comme à chaque mise à jour, le jeu est en promo : -50% sur Steam, -50% sur Xbox pour les abonnés Gold et -25% sur PS4/5.