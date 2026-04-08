ACTU
No Man's Pokémons
par CBL, email @CBL_Factor
La nouvelle mise à jour de No Man's Sky vient de sortir et s'appelle Xeno Arena. Il est question d'assembler une équipe d'animaux familiers et de les faire combattre dans des arènes qui ressemblent au plateau d'échecs à bord du Faucon Millenium. En clair, ça transforme NMS en un clone de Pokémon mais limite plus poussé vu qu'on peut manipuler l'ADN des bestioles et les faire se reproduire afin de créer l'équipe ultime.
On a le sentiment que ça a été pensé au départ comme une blague de 1er avril mais comme Hello Games ne fait pas les choses à moitier, c'est devenu une fonctionnalité à part entière. C'est dispo dès à présent sur toutes les plateformes et comme d'habitude le jeu est en soldes pendant deux semaines.
On a le sentiment que ça a été pensé au départ comme une blague de 1er avril mais comme Hello Games ne fait pas les choses à moitier, c'est devenu une fonctionnalité à part entière. C'est dispo dès à présent sur toutes les plateformes et comme d'habitude le jeu est en soldes pendant deux semaines.