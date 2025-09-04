Logo Factornews texte
No, I'm not a Human a sa date de sortie

Buck Rogers par Buck Rogers,  email
 
Tellement de choses à faire, et si peu de temps, qu’on ne voit même plus passer une date de sortie. Retour dans le passé, on vous avait parlé il y a presque deux mois de la démo de la nouvelle version de No, I'm not a Human sur Steam. Elle est d’ailleurs toujours disponible. Je ne vais pas m’attarder à nouveau sur le principe du titre d’horreur psychologique qui sait magnifiquement poser son ambiance, comme vous le verrez dans la bande-annonce ci-dessous.

Je vais essayer de faire simple, en un mot comme en cent, je n'irai pas par quatre chemins, j'irai droit au but, et annoncer sans cérémonie que le jeu de Trioskaz édité par Critical Reflex a enfin sa date de sortie : Il est attendu le 15 septembre 2025. Soit dix jours avant Silent Hill f. On ne connaît pas encore le tarif du jeu, mais il devrait faire beaucoup moins mal au portefeuille que ce dernier. Oui, 80 euros aussi pour la version PC

