ACTU
Nintendo veut jouer avec vos photos avec Pictonico!
Annoncé un peu à l’arrache via l’application Nintendo Today et la newsletter par email, Pictonico! est donc un nouveau jeu mobile de Nintendo. Pas franchement le terrain de jeu le plus maîtrisé par la firme de Kyoto, mais ça teste et tente des trucs. Personnellement, j’attends toujours un retour de Miitomo avec une connexion à la Switch 2, mais non, Pictonico! est tout autre.
À première vue, on pourrait se dire “mais qu’est-ce que c’est que ce machin ?”. Et oui, c’est effectivement pas dingue à première vue, mais ça a le pouvoir de fonctionner à fond si le public prend. Dans l’idée, il s’agit de jouer avec ses photos, que l’on piochera dans sa galerie personnelle, ou que l’on prendra sur le vif d’une sortie avec ses ami(e)s, le tout pour jouer avec dans des mini-jeux débiles à la WarioWare. Tout en espérant que le traitement de ces photos soient en local...
Avec une ou plusieurs photos, les mini-jeux vont s'enchaîner à toute vitesse à la façon d’un WarioWare, sans jamais nous prévenir de ce qui va arriver dans le prochain défi. Il faudra par exemple donner à manger à quelqu’un, enlever des petits crabes de son visage, dérouler des bandes de tissu façon momie, donner une sucette, etc. C’est foncièrement idiot et rapide, afin de donner envie de lancer l’application pour rigoler un peu sans pour autant y passer des heures.
Au total, Pictonico! proposera 80 mini-jeux et est prévu sur iOS et Android dès le 28 mai (par ici pour les liens de téléchargement). Si on pouvait s’attendre à un jeu gratuit, malheureusement, Nintendo en a décidé autrement. La version de base proposera gratuitement quelques mini-jeux, mais il faudra ensuite passer à la caisse pour acheter le reste sous forme de volumes, qui sont apparemment de 6 euros pour le premier et 8 euros pour le second. Oui, ils vont donc oser vendre ce machin 15 balles, ce qui va évidemment aider le fait qu'on en entendra plus parler dans quelques semaines.
À première vue, on pourrait se dire “mais qu’est-ce que c’est que ce machin ?”. Et oui, c’est effectivement pas dingue à première vue, mais ça a le pouvoir de fonctionner à fond si le public prend. Dans l’idée, il s’agit de jouer avec ses photos, que l’on piochera dans sa galerie personnelle, ou que l’on prendra sur le vif d’une sortie avec ses ami(e)s, le tout pour jouer avec dans des mini-jeux débiles à la WarioWare. Tout en espérant que le traitement de ces photos soient en local...
Avec une ou plusieurs photos, les mini-jeux vont s'enchaîner à toute vitesse à la façon d’un WarioWare, sans jamais nous prévenir de ce qui va arriver dans le prochain défi. Il faudra par exemple donner à manger à quelqu’un, enlever des petits crabes de son visage, dérouler des bandes de tissu façon momie, donner une sucette, etc. C’est foncièrement idiot et rapide, afin de donner envie de lancer l’application pour rigoler un peu sans pour autant y passer des heures.
Au total, Pictonico! proposera 80 mini-jeux et est prévu sur iOS et Android dès le 28 mai (par ici pour les liens de téléchargement). Si on pouvait s’attendre à un jeu gratuit, malheureusement, Nintendo en a décidé autrement. La version de base proposera gratuitement quelques mini-jeux, mais il faudra ensuite passer à la caisse pour acheter le reste sous forme de volumes, qui sont apparemment de 6 euros pour le premier et 8 euros pour le second. Oui, ils vont donc oser vendre ce machin 15 balles, ce qui va évidemment aider le fait qu'on en entendra plus parler dans quelques semaines.