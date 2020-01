Nintendo va mourir. Ou pas.

Chiffre d'affaires : 8,3 milliards d'euros

Bénéfice opérationnel : 1,8 milliard d'euros

Bénéfice net : 1,4 milliard d'euros

Chiffre d'affaires : 8,5 milliards d'euros

Bénéfice opérationnel : 2,1 milliards d'euros

Bénéfice net : 1,6 milliard d'euros

Mario Kart 8 Deluxe : 22,96 millions Super Smash Bros. Ultimate : 17,68 millions Super Mario Odyssey : 16,59 millions The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 16,34 millions Pokemon Épée & Bouclier : 16,06 millions Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli : 11,76 millions Splatoon 2 : 9,81 millions Super Mario Party : 9,12 millions New Super Mario Bros. U Deluxe : 5.85 millions Luigi's Mansion 3 : 5,37 millions Super Mario Maker 2 : 5,02 millions The Legend of Zelda : Link's Awakening : 4,19 millions 1-2 Switch : 3,01 millions Mario Tennis Ace : 2,75 millions Fire Emblem : Three Houses : 2,58 millions Kirby Star Allies : 2,56 millions Donkey Kong Country : Tropical Freeze : 2,25 millions ARMS : 2,21 millions Ring Fit Adventure : 2,17 millions Xenoblade Chronicles 2 : 1,73 millions Captain Toad : Treasure Tracker : 1,18 millions Octopath Traveler (hors Japon) : 1,17 millions Pokkén Tournament DX (hors Japon) : 1,16 millions Yoshi’s Crafted World : 1,11 millions Nintendo Labo : Variety Kit : 1,09 millions Astral Chain : 1,03 millions Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order : 1,02 millions

Cette nuit, Nintendo était attendu au tournant par une flopée d’actionnaires, afin de dévoiler les chiffres de son bilan financier sur la période d’avril à décembre 2019. Sans trop de surprise, Nintendo va bien, tout est les feux sont au vert.La Nintendo Switch est un phénomène et depuis le début 2019, Nintendo a écoulé 20,21 millions d’unités dans le monde. Une barrière qui n’a pas été dépassé depuis l’année 2009 et la période Wii / DS. Et oui, même la PS4 n’a pas fait mieux et je vais éviter de parler de la Xbox One pour ne pas froisser les fans de la marque au X vert. Dans les détails, Nintendo a cartonné pendant les périodes des fêtes de fin d’année, avec 10,81 millions de Switch entre octobre et décembre, dont 3,24 millions de Switch Lite Enfin, sur l’année fiscale (donc commençant à avril), Nintendo fait déjà mieux que l’an passé, sans compter la période de janvier à mars 2020. Au passage, l’objectif annuel passe de 18 à 19,5 millions de consoles, ce qui ne sera pas bien compliqué avec l’arrivée d’un certain Animal Crossing : New Horizons le 20 mars prochain. Au passage, la Nintendo Switch s’est écoulée à 52,48 millions d’unités dans le monde depuis son lancement, et a donc dépassé les Super Nintendo (49,1 millions), Nintendo 64 (32,9 millions), Game Cube (21,7 millions) et Wii U (13,6 millions). Elle vise maintenant la Nes et ses 61,9 millions d’exemplaires.Côté dollars, l’année est belle chez Nintendo et les chiffres ne trompent pas. Du coup, autant augmenter les objectifs annuels, en visant un bénéfice opérationnel de 2,5 milliards, pour un bénéfice net de 1,75 milliards. Et ça devrait passer assez tranquillement.Pour ce qui est des jeux, Nintendo réalise donc une énorme année, même s’il est clair que tout repose sur la Switch. Concrètement, on peut vraiment dire adieu à la Nintendo 3DS, les amiibos ne font pas un énorme chiffre et les jeux mobiles ne fonctionnent pas tant que ça. Le chiffre d’affaire de Nintendo pour cette année est composé à plus de 90% de revenus provenant des consoles et accessoire set des jeux développés en internes.En parlant de jeux justement, la part des jeux physiques est de 71,40% (78,18% en 2018), 18,76% pour l’ eShop (15,19% en 2018) et 9,84% pour le reste comportant l’abonnement Nintendo Switch Online , les jeux uniquement en démat’, les DLC, etc, nous sommes sur du 9,84% (6,63% en 2018). Mine de rien, le démat’ commence à prendre pas mal de place dans la stratégie du groupe.Pour ce qui est des ventes, 10,65 millions de jeux Nintendo Switch ont été distribués dans le monde depuis le lancement de la console le 3 mars 2017 et jusqu’au 31 décembre 2019. Pour comparer, la Nintendo 3DS a vendu 382,22 millions de jeux en 9 ans… Et pour se faire, Nintendo peut compter sur ses licences maisons qui se vendent toujours aussi bien, écrasant bien souvent toute la concurrence. A commencer par Pokémon Epée Pokémon Bouclier , qui signe le meilleur démarrage de l’histoire de la série et est déjà à 16,06 millions d’unités (soit plus que Pokémon Noir / Blanc), en se classant 5ème dans la course, menée par le meilleur et des meilleurs, Pokémon Diamant & Perle avec 17,67 millions d’exemplaires.L’autre gros carton de l’année est Luigi’s Mansion 3 avec 5,37 millions d’unités, dépassant très largement le premier épisode et ses 3,33 millions, tout en allant doucement dépasser le second épisode à 6,16 millions. Quelques petites surprises se placent aussi dans la course, avec Ring Fit Adventure qui tape les 2,17 millions d’exemplaires. Belle surprise pour un jeu dont tout le monde s’est moqué lors de sa présentation. De même, Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order faisant 1,02 million, ou encore Astral Chain à 1,03 million, tout comme The Legend of Zelda : Link's Awakening avec 4,19 millions. Pour le reste des gros titres, la première place est évidemment prise par Mario Kart 8 Deluxe et ses 22,96 millions d’unitésEt pour la peine, voici la liste des jeux à plus d’un million dans le monde sur Switch :