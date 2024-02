Nintendo v. Yuzu

Les avocats de Nintendo Of America s'ennuyaient donc ils ont décidé de s'attaquer à Yuzu, un des deux émulateurs de la Nintendo Switch. Plus précisemment ils intentent un procès à Tropic Haze LLC , la boîte qui développe Yuzu. Les créateurs de Yuzu ont aussi créé Citra, un émulateur 3DS. Yuzu est open source et Tropic Haze gagne de l'argent grâce au patronnage qui leur rapporte près de 30 000 dollars par mois. Nintendo cherche à faire interdire l'émulateur et demande des dommages et intérêts.L'argument principal de Nintendo est que Yuzu permet de jouer aux jeux commerciaux en exécurant du code permettant de faire sauter la protection en utilisant des clés de chiffrage obtenues de manière illégale. Selon le fameux Digital Millennium Copyright Act, le tout est illégal donc Nintendo a une chance de gagner. Et même si ce n'est pas le cas, le constructeur a les ressources nécessaires pour enterrer Tropic Haze financièrement parlant.Pendant ce temps, la Mig-Switch arrive bientôt sur le marché. Il s'agit d'une cartouche Switch dans laquelle on insère une carte microSD et qui permet de jouer à des "copies de sauvegarde". C'est l'équivalent de la R4 pour la Nintendo DS. On leur souhaite d'avoir de bons avocats