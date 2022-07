Nintendo s'offre Dynamo Pictures

Suffisament rare pour être souligné, Nintendo a sorti le chéquier pour s'offrir un nouveau studio. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un studio de jeux vidéo (comme Next Level Games dernièrement), mais d'une société spécialisé dans l'animation par ordinateur, Dynamo Pictures Le montant de la transaction n'a pas été annoncé dans le communiqué , mais Nintendo n'a pas fait dans la dentelle, puisqu'ils ont racheté 100% de la société (action et trésorie) et en ont profité pour changer le nom en Nintendo Pictures . Tout cela devrait être finalisé le 3 octobre 2022.Ok, cool. Mais c'est quoi cette société en fait ? Très peu connue du grand public, Dynamo Pictures a quand même un CV long comme le bras et fait partie des bonnes références japonaise (Tokyo, pour être précis). Ils sont un peu touche à tout : jeux vidéo, films, anime, clips musicaux, réalité virtuelle, publicité, etc. et ne sont pas du tout inconnu de Nintendo, puisqu'ils ont travaillés sur les animés Pikmin ou encore les jeux Metroid Other M et Fatal Frame 4.Du côté des autres acteurs, ils ont notamment pas mal contribué à la motion capture ( ils ont une partie du studio dédiée à cela ), sur les jeux Death Stranding (et son édition Director's Cut), NieR Replicant ver.1.22474487139..., Yakuza: Kiwami, Persona 5, Monster Hunter: Stories, Dark Souls III, Ninja Gaiden Sigma 2, Lollipop Chainsaw, et bien d'autres.Suite à ce rachat, on se doute que Dyna... Nintendo Pictures ne travaillera maintenant plus qu'exclusivement pour des productions Nintendo. Il se murmure donc qu'ils vont contribuer (voir presque diriger) tout ce qui touche à l'animation chez Nintendo, en partant des publicitiés jusqu'aux cinématiques dans les jeux, et peut-être même de la VR, puisqu'ils sont plutôt bons dans ce domaine.