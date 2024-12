Nintendo rachète totalement Monolith Soft

Si ces dernières années, on a eu l’habitude de voir des sociétés en racheter d’autres en dépensant des milliards de dollars, ce n’est pas tout à fait le cas de Nintendo et Monolith Soft . Le studio derrière les séries Xenosaga, Xenoblade et Baten Kaitos, mais aussi connu pour avoir donné quelques coups de mains importants sur plusieurs jeu des franchies The Legend of Zelda, Splatoon ou même dernièrement Animal Crossing, est depuis longtemps bien attaché à Nintendo.Pourtant, les débuts du studio ont été portés par Namco , qui détenait d’ailleurs la majeure partie des parts (80%), avant de tout revendre à Nintendo en 2007. En avril 2011, Nintendo a ressorti le chéquier pour atteindre 96% des parts, tandis que la direction de Monolith Soft détenait les 4% restants.Aujourd’hui, en tout cas courant décembre 2024, on apprend que le studio appartient maintenant à 100% à Nintendo , et qu’il est donc très peu probable, voir impossible, de voir un jeu Monolith Soft sortir autre part que sur consoles Nintendo, ou édité par une autre société.Un rachat qui semble logique, vu le travail effectué entre les deux sociétés, surtout que sans Monolith Soft, les deux Zelda de la Switch, Breath of The Wild et Tears of The Kingdom , n’aurait pas du tout eu la même gueule, sans même parler des optimisations techniques sur Splatoon 2 et Animal Crossing : New Horizons , et avoir une nouvelle console qui devrait arriver prochainement.