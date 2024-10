Nintendo Music : le fan-service dans nos oreilles

Alors que la planète entière (enfin, juste la partie qui s'intéresse à l'industrie du jeu vidéo) attend l'annonce officielle d'une Switch 2 qui devrait débarquer courant 2025, Nintendo roule tranquillement à contre-sens en proposant des produits inattendus, comme Nintendo Alarmo pour se réveiller le matin, ou encore cette nuit, Nintendo Music , une application mobile de musique en streaming.Un peu comme Apple qui reste droit dans ses bottes en ignorant tout ce qui se fait à côté en traçant sa route, qui à se planter à certains moments, Nintendo a donc pris la décision de ne pas faire comme ses petits copains (Capcom, Sega, Square Enix, etc), et d'ignorer les plateformes de streaming existantes, comme Apple Music, Spotify ou encore Deezer. Et c'est presque logique, puisque Nintendo est une boîte connue pour ne pas rigoler avec ses propriétés intellectuelles et les droits d'auteur. Pas question de partager cela avec d'autres sociétés, pas question de se plier à leurs règles et au final, pas question ne pas avoir à 100% le pouvoir sur ses créations. Ce que, personnellement, je comprends parfaitement.On se retrouve avec une application disponible uniquement sur iOS ( par ici ) et Android ( par là ). Pas de service directement en ligne via un navigateur web ou un application PC, ce qui est tout de même un peu con. Et aussi, sachez qu'il faut un abonnement Nintendo Switch Online pour en profiter. En gros, c'est un service qui s'ajoute à ce qui est déjà présent dans cet abonnement, qui va de 20€ / an par an pour une personne, à 70€ / an pour une famille de huit personnes. Mais ça, vous le savez déjà puisque vous avez lu la partie Nintendo de ce petit dossier qui devrait grossir prochainement.Et pour le coup, l'application est plutôt bien faite. Déjà, on y retrouve pas mal de grosses séries, dont les OST de Pikmin 4 The Legend of Zelda: Ocarina of Time , et même des musiques provenant des thèmes de la Wii ! Evidemment, on devrait voir quelques autres séries débarquer prochainement.Autre truc cool, Nintendo a pensé à toutes les personnes (comme moi) qui écoutent de la musique pour bosser, en ajoutant une option d'extension de piste avec certains morceaux compatibles. Par exemple, il est possible de se mettre une piste d'Animal Crossing, et de l'étendre jusqu'à 15, 30 ou 60 minutes.Pour le reste, l'application propose du téléchargement en local pour rester hors ligne, le fait de fonctionner même avec l'écran éteint, ou juste de faire ses listes de lecture. Aussi, il y a déjà des listes par thèmes (écrans titre, combats de boss, victoire, etc), par humeur (marche à pied, course à pied, bonne nuit, etc), ou encore une fonction pour éviter les spoilers et découvrir les musiques lors de nos parties. Bref, une bonne petite application, qui fera grinçer les dents des gens qui n'écoutent déjà pas les musiques de jeux Nintendo, mais qui fera bien le boulot pour les autres.