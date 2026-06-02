ACTU
Nintendo Music enfin en version web
Disponible depuis fin octobre 2024, l’application Nintendo Music a fait son petit chemin sur iOS et Android, proposant une grosse bibliothèque d’OST de jeux Nintendo. Mine de rien, je ne sais pas combien il y a d’heures de musique à dispo, mais ça commence à faire beaucoup, surtout que Nintendo en rajoute quasiment toutes les semaines, piochant dans les jeux NES, Game Boy, Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy Advance, GameCube, Wii, 3DS, Wii U, Switch et Switch 2, allant même jusqu’à proposer des musiques de jeux pas encore sortis, comme le prochain Star Fox.
Comme toutes les plateformes de streaming audio, ce n’est évidemment pas en libre écoute. Il faut passer par l’abonnement Nintendo Switch Online (qui ne coûte pas une fortune non plus, loin de là). Et puis, cela évite de donner de l'argent à des boites qui finance l'extrême droite...
Et bonne nouvelle : le service est enfin disponible en version web ! Nintendo a pris son temps, mais il est maintenant possible de passer par ce site https://music.nintendo.com/ et de balancer des bandes-son pendant des heures. Apparemment, Nintendo a aussi rajouté une fonction Apple CarPlay et Android Auto, parce que pourquoi pas.
Comme toutes les plateformes de streaming audio, ce n’est évidemment pas en libre écoute. Il faut passer par l’abonnement Nintendo Switch Online (qui ne coûte pas une fortune non plus, loin de là). Et puis, cela évite de donner de l'argent à des boites qui finance l'extrême droite...
Et bonne nouvelle : le service est enfin disponible en version web ! Nintendo a pris son temps, mais il est maintenant possible de passer par ce site https://music.nintendo.com/ et de balancer des bandes-son pendant des heures. Apparemment, Nintendo a aussi rajouté une fonction Apple CarPlay et Android Auto, parce que pourquoi pas.