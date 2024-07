Nintendo dit non à l'IA

Il y a deux tendances stupides dans le monde à l'heure actuelle : la classe moyenne qui pense que les pauvres, les immigrés et les minorités sont la source de tous leurs problèmes et l'IA dite "générative" à toutes les sauces. Non seulement ça ne sert à que dalle mais c'est bourré de problèmes. Ca consomme des tonnes d'énergie à tel point que les boites de tech passent des contrats avec des centrales nucléaires, c'est souvent raciste et en général ça pompe ouvertement sur le travail des autres sans demander leur avis. Ce n'est pas John Connor qui affrontera Skynet mais ces vieilles sangsues d'avocats Du côté de l'industrie des jeux vidéo, il y a plusieurs camps. Il y a ceux qui pensent que ça va booster la productivité ( Take Two Embracer ...), il y a ceux qui sont dedans jusqu'au cou ( Square Enix Ubisoft ...) et il y a Nintendo. Le petit artisan de Kyoto a en effet annoncé qu'ils ne comptaient pas utiliser cette technologie pour l'instant, ce qui est rafraichissant à entendre, surtout en pleine crise de l'emploi dans le JV, car soyons francs : le but réel de l'IA générative est de produire plus vite avec moins de monde. D'un autre côté c'est facile pour Nintendo vu qu'ils réutilisent les mêmes assets depuis 20 ans...On est aussi surpris que les avocats de Nintendo n'aient pas encore fait de procès à OpenAI et compagnie car typiquement, la vignette de cette news a été générée avec DALL-E en utilisant la commande "Create a picture of all the characters of a universe that could have been created by a video game company that sounds like Intendo".