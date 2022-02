Un Nintendo Direct ce mercredi à 23h

Un peu comme un pote qui vous propose d'aller boire une bière dans 30 minutes dans votre bar préféré, Nintendo nous propose un Nintendo Direct demain à 23h. Ça nous laisse un peu plus de temps pour se préparer, on a pas forcément besoin de mettre nos pompes et un petit manteau (fait pas chaud dehors), et on sait que ça va durer 40 minutes. Parce que bon, on les connait les soirées du genre "une bière tranquille, tu seras rentré à 20h30" alors qu'au final, tu rentres en marchant parce que le dernier bus est déjà passé il y a plus d'1h.Non là, c'est 23h à 23h40, et ça ne parlera que des jeux Switch à venir sur la premier motiié de 2022. Donc jusqu'à fin juin normalement. Donc le DLC de Monster Hunter Rise et probablement Splatoon 3 Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp et d'autres jeux comme Bayonetta 3 (parce qu'il va bien finir par sortir, donc j'aurais raison).Dans tous les cas, un gros résumé sera proposé, avec les vidéos qui vont bien à chaque fois.